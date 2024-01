Napoli | i tifosi azzurri chiedono l’ingaggio di Antonio Conte al posto di Mazzarri

sempre più in balia della situazione tecnica e tattica, con il terzo gol granata evitato per ... Segue la contestazione da parte dei quasi 1500partenopei presenti a Torino, con il lancio ...Caduta fragorosa dela Torino. Sconfitta per 3 - 0 e prestazione inguardabile che hanno suscitato la rabbia deiazzurri presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dal settore ospite si è alzato addirittura ...Napoli sempre più in balia della situazione tecnica e tattica ... Segue la contestazione da parte dei quasi 1500 tifosi partenopei presenti a Torino, con il lancio di diversi fumogeni a interrompere ...Torino è casa sua, ma la presenza allo Stadio di Antonio Conte durante Torino-Napoli non può non far chiacchierare. Soprattutto in un momento così negativo per gli azzurri ...