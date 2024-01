Napoli | dopo il Boom lo “Sboom” | anche i turisti non vengono più E finalmente i nonni potranno uscire dalla naftalina delle soffitte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) La Befana che vorrei: chi sbaglia deve chiedere scusa. A cominciare dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. I dati ufficiali li avremo tra mesi ma Airbnb e Booking, le piattaforme leader degli affitti brevi, già si piangono addosso. Calo di prenotazioni in tutta Italia. Il Bel Paese non tira più. Ale cifre parlano di oltre il 30% diin meno. E di questo dobbiamo ringraziare la ministra del turismo che, troppo indaffarata a sbrogliare la sua matassa giudiziara, non ha messo a punto nessuna politica dell’accoglienza. Dovrebbe saperlo che il turismo è la nostra vera industria. Invece prezzi alle stelle e servizi non all’altezza e iche sono infestanti ma non sono fessi hanno cambiato destinazione. Parlo al telefono con Anna di Booking che mi risponde da Barcellona. “I primi segnali d’allarme ci sono già stati ...