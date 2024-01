Nadal | incubo senza fine | un infortunio muscolare lo mette ko Salta gli Australian Open 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il ritorno in campo di Rafaelè purtroppo durato solamente tre partite prima di un nuovo stop per. Il campione maiorchino, dopo aver avvertito qualche fastidio a livellonel corso del match contro l’o Thompson a Brisbane, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una piccola lesione e sui social ha annunciato il suo ritiro dai prossimi. “Ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema ad un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho una piccola lesione su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto lo scorsoe questa è una buona notizia. In questo ...

... nonostante i vari, Osaka e Raducanu stiano cercando di smentire tutti categoricamente. Nell'... Ai quarti sfiderà Xiyu Wang, che nel match -dei telecronisti ha avuto la meglio sulla ......abbandona il campo in sedia a rotelle Non sarà Aslan Karatsev l'avversario d i Rafaelnel ... L'inizio di stagione del trentenne di Vladikavkaz si può, infatti, definire da. Si è dovuto, ...Rafa Nadal ha preso in giro tutti: non ha 37 anni, non è stato fermo per mesi dopo un’operazione che aveva fatto pensare al ritiro, non sta ...Rafael Nadal ha battuto Dominic Thiem 7-5, 6-1 nell'ATP di Brisbane. Lo spagnolo non giocava in singolare dall'Australian Open 2023.