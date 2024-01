Nadal | «Ho un micro strappo su un muscolo Non sono pronto per partite da 5 set | torno in Spagna»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 gennaio 2024)su Instagram annuncia la sua assenza agli Australian Open: “Ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema ad unche come sapete mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho unsu un, non nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio e questa è una buona notizia. In questo momento nonper competere al massimo livello di esigenza inda 5 set. Quindi tornerò inper vedere il mio medico, farmi curare e riposare. Ho lavorato molto duramente durante l’anno per questo rie, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello ...