“My name is Luca” | la Liguria celebra la figura di Vialli

AGI - Si terrà l'8 gennaio, un anno e due giorni dopo la sua scomparsa, la serata benefica "My name is Luca. Ballata per Vialli" fortemente voluta ... (agi)

Lavori in corso. Luca Nardi ha concluso la sua stagione da n.118 del ranking ATP. Il pesarese aveva in mente di entrare in top-100 in questo 2023 e ... (oasport)

Va Verso il sold out “My name is Luca“, il primo evento ufficiale in un teatro italiano per ricordare Gianluca Vialli . La serata avrà luogo a ... (sportface)

Con Myisla Liguria celebra la figura di Gianluca Vialli come calciatore e uomo di sport, "ma anche e soprattutto il suo impegno e la sua fiducia nella medicina e nel sostegno a chi, come lui, ha ...Croce Bianca Albenga ODV L'associazione svolge i seguenti servizi: trasporto infermi ed ammalati in convezione con il 118 di Savona H.24, trasporti […] Navigazione articoli 'Myis. ...GENOVA - Con 'My name is Luca' la Liguria celebra la figura di Gianluca Vialli come calciatore e uomo di sport, "ma anche e soprattutto il suo impegno e la s ...Oggi l'appuntamento si sposterà a Rapallo (ore 18) per l'inaugurazione di viale Gianluca Vialli, nel viale accanto allo stadio "Macera". Promotori dell'iniziativa i consiglieri Vittorio Pellerano e ...