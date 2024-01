MOVIOLA – Roma-Atalanta | rigore col Var per il fallo di Ruggeri su Karsdorp

(Di domenica 7 gennaio 2024) Episodio dain. L’arbitro Aureliano si perde un clamoroso intervento diche con la gamba alta affonda i tacchetti, cercando di frenarsi, suin una situazione caotica in area. Intervento perfetto del Var Di Paolo, che chiama la on field review. Il fischietto bolognese non ha dubbi al monitor e assegnae ammonizione per il difensore, 1-1 con il tiro di Dybala. SportFace.

- Atalanta, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live All'Olimpico,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. La cronaca di- Atalanta PRIMO TEMPO 1 - Iniziato il match. 8 - GOL ATALANTA - Koopmeiners di testa ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24:- Atalanta L'episodio chiave delladel match trae Atalanta, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Aureliano. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Siamo comunque vicini a Lazio, Roma e Atalanta, non dobbiamo accontentarci. Davanti abbiamo trovato altre soluzioni, altri modi di attaccare, Sanabria e Zapata si stanno trovando bene insieme, la ...Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta i 3 episodi arbitrali dubbi riguardanti la gara di ieri tra nerazzurri e gialloblù. Maurizio Pistocchi su X ha pubblicato la sua personale moviola di Inter-H ...