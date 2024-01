Moviola Inter - Verona | Var cieco | la riserva Fabbri e Nasca fanno disastri

Ladi Edmondo Pinna analizza in modo approfondito gli errori commessi e le possibili conseguenze sul futuro prossimo dei due arbitri, in particolare di Nasca , peraltro già protagonista nelle ...Poco più di tre minuti di errori arbitrali , da quella rete dell'convalidata nonostante un fallo chiaro di Bastoni al rigore non visto (non era difficile) per un tocco sul piede di Magnani. Un disastro . E sarebbe clamoroso se il voto finale dato dagli ...Il difensore dell'Inter meritava pure il giallo. Ok Nasca, invece, in occasione del rigore nel finale quando Darmian colpisce Magnani in area Inter. Rigore da ripetere No, perché Sommer si muove in ...Il mancato annullamento del gol di Frattesi in Inter-Verona dopo la gomitata di Bastoni su Duda è considerato un errore dall’AIA che potrebbe ...