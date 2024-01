Moviola Empoli-Milan | l’episodio chiave del match

(Di domenica 7 gennaio 2024)arbitraledelvalido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.del

Nel terzo minuto di recupero di Cagliari-Empoli , ci sono stati attimi per fare chiarezza su una situ azione particolare in cui è stato decisivo ... (sportface)

Allo stadio San Siro, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio San Siro,e Milan si affrontano nel match valido per la 19esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU ...... la Juventus di Allegri, che aveva appena salutato Cristiano Ronaldo, perse in casa contro l'. Questi i principali episodi da. Al 2' errore di Gatti che regala il pallone a Ikwuemesi, ...L'Empoli insegue una vittoria che ai toscani manca addirittura dal 12 novembre, dall'1-0 a Napoli che aveva fatto immaginare un cambio di rotta lontano dall'attuale penultima posizione in classifica.Scempi incomprensibili a Milano e Reggio Emilia, qualcuno ci spieghi altrimenti anziché guardare partite conviene andare al parco Inutile commentare: aspettiamo che qualcuno ci dica perché il Var non ...