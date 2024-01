Motori Magazine - 7 1 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) ROMA - In questo numero: - Nel 2023 in crescita il mercato dell'auto - Tornano gli incentivi, fino a 14 mila euro di sconto per un'elettrica - Auto cinesi, opportunità o minaccia? abr/tvi/gsl 7 ...

ROMA - In questo numero: - Nel 2023 in crescita il mercato dell'auto - Tornano gli incentivi, fino a 14 mila euro di sconto per un'elettrica - Auto cinesi, opportunità o minaccia abr/tvi/gsl] 7 ......già detto in diverse occasioni nella gamma di questo modello ci sarà spazio ancora per ia ... Questo almeno secondo quanto riporta ilfrancese che avrebbe parlato con il CEO Imparato. A ...L’incredibile industria di Porretta Terme nel Bolognese produceva ingranaggi e aveva come clienti la Nasa, la Boeing e la Ferrari, e costruì un 50, il Siluro, che nel 1956 firmò i primati e raggiunse ...ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Nel 2023 in crescita il mercato dell’auto - Tornano gli incentivi, fino a 14 mila euro di sconto per un'elettrica - Auto cinesi, opportunità o minaccia