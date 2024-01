Morto Francesco Riccio | storico giudice di ‘Forum’ | “Lo ricordiamo per il suo humor sottile e l’apparente imperturbabilità”

(Di domenica 7 gennaio 2024) La famiglia di “Forum” piange la scomparsa del. È proprio il profilo social del programma Mediaset a dare il triste annuncio.ha fatto parte della trasmissione condotta da Barbara Palombelli tra il 2008 e il 2012. Queste le parole con cui è stato ricordato da chi ha lavorato con lui: “Forum saluta con affettoche è statonel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Loper il suo humour, la sua apparentee la sua grande professionalità”. L’ULTIMO SALUTO DEI TELESPETTATORI – A rendergli omaggio anche diversi telespettatori che da anni seguono il programma e hanno dimostrato di ricordarsi ancora di lui sebbene non ...

