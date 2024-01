Morgan Algeri | morto nel lago di Como | “Faceva tutto con passione e col sorriso | ho perso un fratello”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’auto che parte da una piazzola di sosta del parcheggio di via Geno, lungo le sponde deldi, sfonda il parapetto e finisce in acqua, inabissandosi in pochi istanti: a bordo, 38enne di Brembate Sopra, e Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù. Secondo una prima ricostruzione i due non sarebbero riusciti a liberarsi e uscire dall’abitacolo, finendo annegati. Si erano conosciuti da poco e quello di sabato sera era il loro primo appuntamento, occasione per la qualeavrebbe noleggiato il suv Mercedes che si è inabissato nelle acque del. L’esatta dinamica dell’accaduto è comunque ancora al vaglio degli uomini della Squadra Mobile di. Grande appassionato di aviazione, era istruttore alla Scuola Volo di Caravaggio. Era titolare di un’attività ...