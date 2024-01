Montefusco confermato coordinatore di Sinistra Italiana

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Roberto . Il congresso provinciale si è tenuto questa mattina al Circolo della Stampa. “È stata una bella ed intensa mattina di confronto politico. Ringrazio tutti i nostri ospiti: Pd, M5s, Prc, Più Europa, Cgil, Arci, Acli, Avellino Prende Parte, Controvento per la loro partecipazione e per il contributo alla nostra discussione. Ringrazio i compagni Franco Mari e Tonino Scala per essere stati con noi”, commenta. “Ma soprattutto ringrazio le compagne e i compagni diper avermila loro stima e il loro affetto rieleggendomiprovinciale del nostro Partito”, afferma ancora. “Auguri di buon lavoro anche a Sergio Mazzeo, nuovo tesoriere e a Giuseppe Moricola, eletto Presidente della Assemblea ...

lo show al Circo Massimo nella lunga notte di San Silvestro. Si saluta per sempre il ... dall'assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato, da Massimiliano,...lo show al Circo Massimo nella lunga notte di San Silvestro. Si saluta per sempre il ... dall'assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato, da Massimiliano,...L'indagine sul decesso del 75enne Rocco Angelone di Lioni procede a passo spedito.La donna rumena, trovata nell'abitazione dove è avvenuto il decesso, al momento, è indagata per omissione di soccorso ...La costola irpina di Sinistra Italiana si rinnova e si mette nuovamente in gioco. Nella mattinata di domenica si è svolto il terzo congresso provinciale. Dopo i lavori congressuali, che hanno visto nu ...