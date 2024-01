Montalto | bilancio approvato | “Nessun aumento per i cittadini e servizi potenziati”

(Di domenica 7 gennaio 2024)di Castro, 7 gennaio 2024- “fiscale e conferma di tutti ialla persona e alle famiglie senza alcundi tariffe. Le risorse in questo momento storico devono rimanere nelle tasche delle famiglie”: lo dichiara l’amministrazione comunale a seguito dell’approvazione deldel 29 dicembre, in anticipo sulle scadenze di legge, senza ricorrere alla proroga e, soprattutto, senza mettere le mani in tasca aie alle imprese – come ha rilevato anche l’opposizione – a riprova del buon lavoro amministrativo e della grande professionalità di tutti gli uffici comunali che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo. Un traguardo questo che evita l’esercizio provvisorio e consente una rapida programmazione ...

... finalmente, con i conti in equilibrio che ci permettono di parlare disano. Questo sarà ... mentre nel centro abitato die Pescia verranno sostituite le ecoisole scarrabili per ...DI CASTRO - Il 29 dicembre scorso, il Comune didi Castro, si è riunito per ildi previsione, documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme ...La maggioranza ha dato prova di coesione approvando un bilancio che ci consente di guardare con prudente ... mentre nel centro abitato di Montalto e Pescia verranno sostituite le ecoisole scarrabili ...Con la giornata dell’Epifania il Comune di Montalto conclude le festività natalizie, caratterizzate quest’anno da una visione suggestiva con l’illuminazione artistica che ha messo in risalto i monumen ...