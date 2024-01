Montagna | valanga in val Formazza | due morti 

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Due le vittime accertate dellain alta val. Lasi è staccata intorno a mezzogiorno in alta Valle, in provincia del Verbano Cusio Ossola tra il Toggia e il Passo San Giacomo, intorno a 2200 metri di quota. È intervenuto il Soccorso Alpino, ma ci sono state grandi difficoltà per il sorvolo dell'elicottero a causa delle condizioni meteo. Il campo base è stato allestito a San Michele. Le vittime sarebbero due escursionisti lombardi provenienti dalla zona di Legnano. I due, di cui non sono ancora state rese note le generalità, stavano percorrendo con le ciaspole una zona tra le più suggestive di questo lembo settentrionale del Piemonte, incuneato verso la Svizzera. Uno dei due corpi è stato ritrovato sotto un metro e mezzo di neve, mentre l'altro si trovava nelle acque del lago di ...

