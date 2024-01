Montagna killer | valanga uccide due scialpinisti in Piemonte 

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Due le vittime accertate dellain alta val Formazza. Lasi è staccata intorno a mezzogiorno in alta Valle Formazza, in provincia del Verbano Cusio Ossola tra il Toggia e il Passo San Giacomo, intorno a 2200 metri di quota. È intervenuto il Soccorso Alpino, ma ci sono state grandi difficoltà per il sorvolo dell'elicottero a causa delle condizioni meteo. Il campo base è stato allestito a San Michele. Le vittime sono Roberto Biancon, 53 anni, nato a Legnano, ma residente ad Arluno, nel Milanese, e Vanessa Gatti, 30 anni, originaria di Saronno, nel Varesotto, e residente a Origgio. Secondo quanto si è appreso i due avevano con sè il loro cane che non è stato ritrovato. I due stavano percorrendo con le ciaspole una zona tra le più suggestive di questo lembo settentrionale del Piemonte, incuneato verso la Svizzera. Uno dei due corpi ...

