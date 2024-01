Monossido killer | terrificante scoperta | rinvenuti tre cadaveri

(Di domenica 7 gennaio 2024) Unaè stata effettuata nelle ultime ore, ildi carbonio ha ucciso tre persone: indagini in corso La notizia che arriva direttamente dalla città di Padova lascia tutti senza parole. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che i corpi di tre persone siano stati ritrovati, senza vita, in uno stabile abbandonato. A quanto pare non ci sono dubbi sulle cause della loro morte dovuta ad esalazioni didi carbonio di un braciere ancora acceso. I lorosono stati ritrovati, appunto, all’interno di una stanza dell’ex istituto ‘Configliachi‘ situato in via Guido Reni. Tre persone morte perdi carbonio (Ansa Foto) Notizie.comSul posto la polizia che, dopo aver notato i corpi, non ha notato alcun tipo di violenza. Subito ...

