' Modena si merita di meglio come candidato sindaco di una bandierina'

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Como-Modena 2-1, match della sedicesima giornata della Serie B 2023/2024. Il ... (sportface)

è una città che ha raggiunto, grazie ai propri cittadini, traguardi notevoli con molti altri che possono esser raggiunti pur nella difficoltà dei tempi che ci aspettano,sidi ...... ora se la prendono anche con il mite portavoce del sindaco diGiancarlo Muzzarelli. La ... o si è con Zelensky anima e corpo, o si adora la sua icona in maglietta o sidi bruciare nella ...'Con questo modo di procedere non solo non si è credibili davanti all’Opinione pubblica ma si abbassa il livello della proposta politica a discapito dei propri elettori e della stessa città che si vuo ...I dati pubblicati nel Sito Unesco si fermano al settembre 2014, alla conclusione cioè dei lavori di restauro del paramento lapideo degli esterni della torre ...