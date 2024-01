Mo | Blinken | ' irresponsabili le dichiarazioni su trasferimento popolazione Gaza '

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Doha, 7 gen. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Antonyha definito "" ledei ministri israeliani di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir che auspicano ildelladifuori dalla Striscia. I civili palestinesi devono poter "tornare a casa" dopo la fine del conflitto e non essere spinti a lasciare, ha dettoun conferenza stampa a Doha. Impegnato in una missione in vari paesi del Medio oriente,ha sottolineato che negli incontri in Israele sottolineerà come sia imperativo prevenire vittime civili a. Infineha definito "una tragedia inimmaginabile" la morte di giornalisti di al ...