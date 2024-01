Mistero sul lago di Como | auto finisce nel lago | morti un uomo e una donna al primo appuntamento

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sono in corso le indagini della polizia per fare luce sul caso dell’e delladopo che l’nella quale si trovavano è finita neldi. I corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori del nucleo di Torino dei vigili del fuoco e, nelle scorse ore, è stato possibile recuperare anche l’, un Suv, a diversi metri di profondità. E’ stato un testimone a chiamare i soccorsi dopo aver visto la vettura che finiva nel. Ildell’scivolata neldiAl momento, a quanto si apprende da fonti investigative, si sta cercando di chiarire perché l’sia finita in acqua e ...