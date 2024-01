Mistero sul lago di Como | auto finisce in acqua | morti un uomo e una donna al primo appuntamento

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sono in corso le indagini della polizia per fare luce sul caso dell’e delladopo che l’nella quale si trovavano è finita neldi. I corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori del nucleo di Torino dei vigili del fuoco e, nelle scorse ore, è stato possibile recuperare anche l’, un Suv, a diversi metri di profondità. E’ stato un testimone a chiamare i soccorsi dopo aver visto la vettura che finiva nel. Ildell’scivolata neldiAl momento, a quanto si apprende da fonti investigative, si sta cercando di chiarire perché l’sia finita ine nessuna ipotesi viene esclusa. ...

La nuova vita di Neymar , ancora alle prese con il grave infortunio al ginocchio , continua a far parlare di sé per una vita privata spesso sopra le ... (247.libero)

Djokovic non sta bene a causa di un problema al polso . In conferenza stampa , dopo la sconfitta a sorpresa contro De Minaur nella United Cup, Nole ha ... (247.libero)

Sono in corso le indagini della polizia per fare luce sul caso dell’ uomo e della donna , morti dopo che l’ auto nella quale si trovavano è finita nel ... (secoloditalia)

... mentre le ragazze intraprendono una missione per proteggere le loro accuse e risolvere il, ... presentando uno sguardo intriganteromanticismo giovanile esuo impatto sulle amicizie. ...Dopo le denunce di parte, depositate al commissariato di polizia di Spoleto, si legge ancora... Insomma, un veroall'italiana, nella miglior tradizione della fiction nostrana. Oltretutto ...Il programma condotto da Sigfrido Ranucci torna in onda oggi alle ore 20:55. Ecco le tematiche che verranno affrontate ...2' di lettura 07/01/2024 - Dopo una lunga attesa, la natura ha deciso di regalarci uno spettacolo indimenticabile: la neve ha finalmente fatto il suo ritorno sulle vette del Monte Carpegna, portando c ...