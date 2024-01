Misofonia | odio per i suoni

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 7 gennaio 2024) Quante volte capita di essere infastiditi da, a prescindere se siano essi forti o deboli e da tale fastidio si sperimentano rabbia o paura? Se non si tratta di ‘fonofobia’ o ‘iperacusia’, siamo in presenza di ‘misofobia’. Andiamo a scoprire cos’è, quali sono sintomi, cause e trattamento. Cos’è la? Laè l’