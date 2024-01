Minaccia la ex disabile | Ti taglio l' altra gamba Lei si salva grazie ai carabinieri

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una relazione durata appena 8 mesi che si è trasformata in un incubo e che è culminata con una vera e propria aggressione fermata solo dal pronto intervento dei. La vittima è una donnadi 46 anni, priva di un arto, residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il...

Arrestato uno stalker di 50 anni a Torre del Greco (Napoli), minacciava la ex affetta da disabilità ' Ti ammazzo, ti taglio l'altra gamba '. Sì scaglia contro la sua ex compagna , affetta da ...Lae la smorfia napoletana La donna aveva avuto una relazione durata otto mesi, l'ultimo dei quali caratterizzato da una convivenza. In questi otto mesi vi sarebbero stati vessazioni e ...L'uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver raggiunto l'abitazione della sua ex e cercato di aprire la porta con la forza ...Si presenta sotto casa della ex, disabile priva di uno dei due arti inferiori. La minaccia: "Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l'altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle".