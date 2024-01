Minaccia la ex disabile | “Ti taglio l’altra gamba” Arrestato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Orrore e sconcerto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un uomo di 50 anni si è presentato a casa della ex compagna,e priva di un arto inferiore,ndola con queste parole: “Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, tie ti metto sulla sedia a rotelle”. L’autore dellaè stato poidai carabinieri con l’accusa di atti persecutori.Leggi anche: 55ennela moglie: “Ti uccido come un agnello”, poi la violenza con dei pezzi di vetro Secondo quanto si apprende, l’uomo non aveva mai accettato la fine della loro relazione, nonostante fosse stata molto breve: appena otto mesi. Per questo motivo aveva iniziato a perseguitarla, creando ben 27 diversi profili social allo scopo di ricattarla. ...

Femminicidio sfiorato a Torre Del Greco, in provincia di Napoli, dove una donnaè riuscita a sfuggire all'aggressione dell'ex compagno grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine. L'aggressore aveva creato anche 27 diversi profili social per ...Arrestato uno stalker di 50 anni a Torre del Greco (Napoli), minacciava la ex affetta da disabilità ' Ti ammazzo, ti taglio l'altra gamba '. Sì scaglia contro la sua ex compagna , affetta da ...L'uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver raggiunto l'abitazione della sua ex e cercato di aprire la porta con la forza ...Si presenta sotto casa della ex, disabile priva di uno dei due arti inferiori. La minaccia: "Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l'altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle".