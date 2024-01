Minaccia la ex con disabilità | “Ti taglio l’altra gamba” Arrestato stalker

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi presenta sotto casa della ex, disabile priva di uno dei due arti inferiori. La: “Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, tie ti metto sulla sedia a rotelle”. L’intervento dei carabinieri mette fine all’incubo:un uomo di 50 anni. È accaduto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli: ora l’uomo deve rispondere di atti persecutori. La storia, l’ennesima legata alla violenza di genere vede la vittima costretta a rinchiudersi in casa dei genitori e un uomo che, non accettando la fine della loro breve relazione, aveva iniziata a perseguitarla, fino a creare ben 27 diversi profili social pur di ricattarla. La svolta è iniziata attorno alle 18.30 di ieri, quando i carabinieri di Torre del Greco ricevono la segnalazione di un ...