Milan | una vittoria all’insegna della continuità | ora testa all’Atalanta

Calciomercato , il Milan pensa a Joshua Zirkzee del Bologna per l’attacco del futuro. In aiuto ai rossoneri la carta Saelemaekers. Il Milan prepara ... (dailymilan)

Sul primo gol ilha fattobella azione da complimenti. Serve concretizzare, bisogna migliorare in questo. Possiamo farlo anche con chi è già qui, non siamo molto fortunati, ma siccome è ...Empolinon toglie nulla a questa considerazione, anzi… Infatti, la partita al Castellani continua a perpetuare la 'dannazione' (perché non èmaledizione) degli infortuni dei ...Siparietto tra l'allenatore del Milan e il giornalista di Sky in apertura di intervista dopo lo 0-3 di Empoli. Il Milan vince contro l'Empoli al… Leggi ...Levak illude i giallorossi che rimangono in dieci e vengono ribaltati, anche la Lazio esce sconfitta in terra sarda dopo il vantaggio iniziale ...