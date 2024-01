Milan | occasione ad Empoli | Pioli indica ai leader il modello Ibra aspettando il mercato

Luci al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 18 Atalanta e Milan si sfidano in un match valido per la 15ª giornata di Serie A. Da una parte... (calciomercato)

Timo Werner non ha confermato le aspettative su di lui e sembra essere stato 'scaricato' dal Lipsia . Un occasione per il Milan? (pianetamilan)

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Nonostante il ko, , fallendo però il momentaneo aggancio al, impegnati sul campo del Sassuolo. La ripresa si apre con la Fiorentina che cerca il pari e l'più grande arriva al 63° ma ...... già contro la Lazio e ilabbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere ad avversari ...Fazio e Candreva e qualcuno che fino a questo momento ha avuto meno spazio in campionato avrà l'...Riecco la Juventus sulla strada della Salernitana, ma questa volta non sarà Coppa bensì campionato e i granata riceveranno i bianconeri in uno stadio Arechi che sarà ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...