Milan | Inter e Napoli | primi colpi di mercato delle big; come cambia la Serie A con la sessione invernale

(Di domenica 7 gennaio 2024) Quella appena cominciata si prospettaunasessioni dipiù difficili nella storia recente del calcio italiano. I fattori che portano a formulare questa considerazione sono tanti, espressi in vario modo da quasi tutti i più autorevoli protagonisti del nostro campionato. Non si tratta solo di una disponibilità economica nemmeno paragonabile a quellaaltre realtà europee ednazionali (senza nemmeno considerare i soldi a disposizione dei Paesi arabi, divenuti il nuovo centro di gravitàtrattative). La questione è ben più complicata rispetto a quanto si potrebbe immaginare. Che i 20 club dellaA non siano tra quelli più disposti a svenarsi durante la finestradi calcio, è sotto gli ...