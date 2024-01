Milan | infortunio per Florenzi | esordio in Serie A per Jimenez

Leggi su dailymilan

(Di domenica 7 gennaio 2024) Altra tegola in casa: al 34? di Empoli-, sul punteggio di 2-0 per i rossoneri, si è fermato Alessandro. Problema muscolare per il terzino romano, l’ennesimo della stagione per Stefano Pioli. Al posto dell’ex Roma Pioli ha gettato nella mischia il giovane Alex: per lo spagnoloinA. L'articolo proviene da Daily