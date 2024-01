Milan | Gabbia | 'Primi allenamenti buoni | cercherò di ripagare la fiducia'

Il Corriere dello Sport' in edicola oggi parla anche di Empoli-Milan : in difesa possibile dubbio tra Gabbia e Simic (pianetamilan)

Il Corriere dello Sport' in edicola oggi parla anche di Empoli-Milan: in difesa possibile dubbio tra Gabbia e Simic (pianetamilan)

Milan : OK Musah - primo allenamento per Gabbia

The post Milan: OK Musah, primo allenamento per Gabbia appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . ()