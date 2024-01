Milan | è tornato il vero Theo | il ruolo alla Maldini | l’endorsment a Pioli e il figlioccio Jimenez|Primapagina

(Di domenica 7 gennaio 2024) 2024-01-07 23:00:00 Arrivano conferme: Il “lider maximo” delHernandez ha deciso di ricaricarsi sulle spalle la squadra rossonera e lo ha fatto a suo modo, di prepotenza e personalità, in campo e fuori. Sul rettangolo verde innanzitutto, dove ha offerto una prova maiuscola in unnon suo, per la terza partita consecutiva dopo le ottime prestazioni disputate contro Sassuolo e Cagliari, e davanti ai microfoni, da capitano in pectore. Ma andiamo con ordine. IL– A causa della penuria di difensori centrali, Stefanodecide di rivolgersi a uno dei suo fedelissimi, per ricoprire una posizione nevralgica nel cuore della difesa e cercare di far dimenticare i gravi problemi fisici dei ...

Vittoria convincente per il Milan e buone notizie per Pioli, soprattutto per quanto riguarda Tijjani Reijnders . Dopo un periodo "no",... (calciomercato)

Arbitri di San Siro nella bufera , l'Inter campione d'inverno,rinato a Empoli (vittoria in trasferta dopo tre mesi). Ultima chiamata per Mazzarri (Napoli ...al Var (peraltro chiaro) èsui ...... tecnico dei toscani, intervenuto in conferenza stampa èsul penalty assegnato ai rossoneri ... Empoli -0 - 3, Andreazzoli: 'Complimenti per il primo gol rossonero' 'C'è da inchinarsi alla ...Filippo Terracciano, difensore del Verona, si unirà al Milan. Lunedì mattina, Terracciano farà le visite mediche per il Milan alla clinica La Madonnina a Milano. Il difensore arriva dal Verona a defin ...Il Milan vince e convincee in casa dell'Empoli: 3-0 per i rossoneri che sbloccano con Loftus Cheek (all'11° assist di Rafael Leao con una bella azione dalla sinistra), raddoppiano su rigore trasformat ...