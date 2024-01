Milan | è tornato il vero Theo | il ruolo alla Maldini | l'endorsment a Pioli e il figlioccio Jimenez

Il Milan di Stefano Pioli affronterà domenica 17 dicembre il Monza e in vista del match è tornato ad allenarsi in gruppo Simon Kjaer (pianetamilan)

Vittoria convincente per il Milan e buone notizie per Pioli, soprattutto per quanto riguarda Tijjani Reijnders . Dopo un periodo "no",... (calciomercato)

Matteo Gabbia , tornato dal prestito al Villarreal, titolare in Empoli- Milan di domenica al 'Castellani'. Non avrà bisogno di adattarsi (pianetamilan)

Arbitri di San Siro nella bufera , l'Inter campione d'inverno,rinato a Empoli (vittoria in trasferta dopo tre mesi). Ultima chiamata per Mazzarri (Napoli ...al Var (peraltro chiaro) èsui ...... tecnico dei toscani, intervenuto in conferenza stampa èsul penalty assegnato ai rossoneri ... Empoli -0 - 3, Andreazzoli: 'Complimenti per il primo gol rossonero' 'C'è da inchinarsi alla ...Il "lider maximo" del Milan è tornato: Theo Hernandez ha deciso di ricaricarsi sulle spalle la squadra rossonera e lo ha fatto a suo modo, di prepotenza e personalità, in campo e fuori. Sul rettangolo ...Filippo Terracciano, difensore del Verona, si unirà al Milan. Lunedì mattina, Terracciano farà le visite mediche per il Milan alla clinica La Madonnina a Milano. Il difensore arriva dal Verona a defin ...