Milan affamato | dopo 3 mesi di digiuno torna a vincere in trasferta | 0-3 all’Empoli | CLASSIFICA

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tresenza vittorie in. Era dal 7 ottobre 2023, dallo 0-1 contro il Genoa, che ilnon vinceva una gara lontano dalle mura amiche dello stadio Giuseppe Meazza. Nella prima gara del 2024 i rossoneri hanno spezzato il. Netto 0-3 dei ragazzi di Stefano Pioli contro un Empoli volenteroso ma quasi mai in grado, se non negli ultimi 15 minuti, di impensierire Maignan.cinico e deciso, fin dalle prime azioni. Al 12? Loftus-Cheek riceve da Leao e batte Caprile con una conclusione a botta sicura. L’inglese procura anche il calcio di rigore del raddoppio con una rovesciata che Maleh intercetta con la mano: dal dischetto ci va Giroud che bacia la traversa per lo 0-2. Con in campo Jimenez, Bartesaghi e il rientrante Gabbia, ilsoffre un po’ nel finale, ma ...