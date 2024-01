Meteo | ecco il vortice polare | arrivano neve e temporali

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sono ben 16 le regioni interessate dall’allertain questi giorni. Oggi, domenica 7 gennaio, proseguono gli effetti della perturbazione nordatlantica che ha spodestato l’anticiclone delle Azzorre. Gli effetti sonodiffusi su parte del Centro-Nord e del basso Tirreno;a quote medio-basse al Centro-Nord e an venti forti dai quadranti occidentali. Da domani, lunedì 8 gennaio, arriverà ilartico che porterà il decisivo calo delle temperature alle medie invernali.Leggi anche: Nuova scossa di terremoto in Giappone Le regioni interessate dall’allertaIl Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse, che estende il precedente lanciato negli scorsi giorni. La comunicazione ...