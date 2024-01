Mercato Roma | non solo Huijsen | svolta sul capitolo cessioni

Aurelio De Laurentiis è deciso più che mai a raddrizzare la stagione della sua squadra ed è per questo che vuole chiudere gli affari diil prima possibile. Con Mazzocchi è stato velocissimo, ...33 punti e 4º posto in classifica sopra a squadre come, Lazio, Napoli e Atalanta, sopra ...squadra se vuole provare a mantenere queste posizioni dovrà assolutamente ricorrere al. La ...Il Milan, in attesa di ulteriori rinforzi dalla sessione di mercato - Gabbia è tornato, per Terracciano è questione di ore - può approfittare della sconfitta della Fiorentina e allungare in ottica ...Roma, 7 gen. ' Vittoria storica alla 75esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar delle Serie Tv, per i casting italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri della Casting Society..