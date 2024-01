Mercato Napoli | per Samardzic sciolto il nodo diritti d’immagine e commissioni

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ildi gennaio delsi annuncia scoppiettante. Dopo aver chiuso per Mazzocchi il presidente De Laurentiis continua a trattare con Pozzo per trovare un accordo per la cessione di Lazar. Gli scogli che nei giorni scorsi avevano bloccato l’affare dovrebbero essere risolti e non resta che trovare l’intesa per il passaggio del calciatore dall’Udinese in azzurro.in arrivo Arrivano aggiornamenti secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport in merito all’acquisto diper il: “Ancora quarantottore, poi ilspera di poter chiudere il secondo colpo del suodi riparazione. Per Lazarsiamo sempre più vicini alla fumata ...

Il Napoli è a caccia di diversi profili in questa sessione di calcio Mercato , ritenuta di vitale importanza da parte della dirigenza per non perdere ... (spazionapoli)

Ile De Laurentiis stanno lavorando assiduamente sulper rinforzare la rosa e avrebbero trovato l'accordo con l'Udinese per Lazar Samardzic Ile De Laurentiis stanno lavorando ..., pronto il rinnovo per Politano Tuttavia, come si legge su Il Mattino oggi in edicola, il giocatore alla fine firmerà con gli azzurri. La società sta infatti preparando la bozza di ...Il Napoli, dopo avere definito l'affare Mazzocchi, punta a chiudere per il secondo colpo di mercato. L'indiziato numero uno a vestire la maglia azzurra nei prossimi giorni è Lazar Samardzic. Ma le ...Calciomercato Napoli - Tiene banco anche la questione Politano in casa Napoli in questa sessione invernale, perché per l’esterno offensivo - uno dei pochi a salvarsi in questa prima parte di stagione ...