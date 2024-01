Meluso si scusa con i tifosi e conferma fiducia in Mazzarri

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo la pesante sconfitta del Napoli, DSsipubblicamente con ie ribadisce ladel club a. n seguito al duro colpo subito dal Napoli in trasferta contro il Torino, Mauro, direttore sportivo del club azzurro, ha espresso il proprio rammarico per l’esito del match. Parlando ai microfoni di DAZN,ha detto: “Ci scusiamo con i. Stiamo attraversando un momento negativo e stiamo considerando dei correttivi per stimolare la squadra a ritrovare la normalità.” Il DS hato che la squadra si sta confrontando con varie sfide, incluse assenze significative: “Questo momentaccio si sta aggravando a causa di infortuni, acciacchi e assenze per la Coppa d’Africa. Ma non cerchiamo ...