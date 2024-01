Meluso | “Chiediamo scusa! Mazzarri non rischia niente”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024), direttore sportivo del Napoli, affida le sue dichiarazioni a DAZN Mauro, ds del Napoli parla ai microfoni di DAZN dopo la rovinosa sconfitta di Torino. “Abbiamo aspettato che il mister scendesse dalla tribuna, poi abbiamo fatto una piccola riunione con lui e siamo andati a parlare con la squadra. È stata una partita per la quale ci scusiamo con la nostra gente. Ci dispiace molto, la squadra è irriconoscibile e parlavamo appunto di apportare subito correttivi per stimolare la squadra e cercare di tornare a una normalità che non c’è anche per tanti infortunati e calciatori che sono andati in Coppa d’Africa. Anche Politano e Juan Jesus non erano al top: non sono alibi, ma una cosa per commentare a 360 gradi il momentaccio”. Il dirigente partenopeo parla anche di un eventuale ritiro e del futuro di ...