MEDIASET | “PRONTI A OSPITARE IL CONFRONTO MELONI-SCHLEIN” DETTAGLI E ORARI PROPOSTI

(Di domenica 7 gennaio 2024) “si candida ail faccia a faccia televisivo tra il premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgiae la segretaria del Partito Democratico Elly”. Così una nota diramata dal colosso tv di Cologno Monzese sulatteso tra le due primedonne della politica. “Il Tg5 offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata. Anche tutti gli altri approfondimenti in prime time sono disponibili al’eventualeè pronta a garantire uno spazio indipendente, pluralista ed equilibrato”, si legge nella nota.

