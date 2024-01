Mazzocchi espulso | la sguardo di Mazzarri durante Torino - Napoli dice tutto

(Di domenica 7 gennaio 2024) Peggio di così non poteva andare la prima dicon la maglia del. L'esterno ex Salernitana , all'esordio assoluto in azzurro, è stato mandato in campo a inizio secondo tempo, ma è ...

Il laterale che il Napoli ha appena prelevato dalla Salernitana è stato espulso dopo solo 4 minuti di gioco dopo il suo ingresso in campo. Torino - Napoli: l'espulsione choc di Mazzocchi. Mazzocchi entra al posto di Zielinski: si passa ad 3-4-3. Batte il Napoli, inizia il secondo tempo. L'esordio di Mazzocchi con la maglia del Napoli è durato appena 5 minuti di gioco. Entrato in campo all'inizio secondo tempo al posto di Zielinski, il giocatore italiano è stato poi espulso al 51'.