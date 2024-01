Mazzarri a rischio esonero? Annuncio di Meluso in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Non lascia nessun dubbio in merito alla posizione di Walteril Ds Mauro. Poi, le parole sul possibile ritiro del Napoli. La fotografia della stagione del Napoli è senz’altro racchiusa in quanto accaduto sul terreno di gioco dell’Olimpico Grande Torino, in cui gli azzurri hanno nuovamente conosciuto il sapore amaro della sconfitta. A commentare dunque il 3-0 incassato in Piemonte, il solo Mauro, intervenuto d’innanzi ai microfoni di DAZN dopo una lunga riunione avuta con la squadra. Torino-Napoli,sue sul ritiro Dopo essersi fatto attendere a lungo, d’innanzi alle telecamere di DAZN ecco arrivare Mauro, intervenuto sulla sconfitta patita dal Torino dopo oltre un’ora dal fischio finale dell’incontro. Parole forti quelle ad opera del Ds, che ...