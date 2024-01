Matteo Berrettini vola verso Melbourne | ritorno in campo agli Australian Open! E il nuovo ranking…

(Di domenica 7 gennaio 2024)ha pubblicato una foto sui propri profili spcial, in cui viene ritratto all’aeroporto. Il tennista italiano ha accompagnato lo scatto con un messaggio: “In volo, pronto per una nuova stagione“. Il romano si sta dirigendola località oceanica, dove domenica 14 gennaio scatteranno gliOpen, primo Slam della stagione. Il finalista di Wimbledon 2021 ha sciolto la riserva sulla sua partecipazione all’evento che andrà in scena sul cemento di, dopo che il test svolto in allenamento ha confermato i miglioramenti al piede. Un fastidio gli aveva infatti impedito di prendere parte alle qualificazioni del torneo di ATP 250 di Brisbane., ora ...

