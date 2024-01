Mattarella | “Siamo orgogliosi del Tricolore | patrimonio di storia e cultura”

(Di domenica 7 gennaio 2024) ROMA – “Ricorre oggi il 227esimo anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primorosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe dellad’Italia, è giunto sino ad oggi, simbolo della Patria”. Così il presidente della Repubblica, Sergio. “La Costituzione afferma con l’articolo 12, ilcome Bandiera della Repubblica, emblema del nostro Paese – prosegue il presidente – In essa si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell’uomo che sono le fondamenta della nostra comunità e animano la coscienza civile nelle sue varie espressioni. Deldie ...

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 “È indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Alla mentalità di pace. Parlare di pace, oggi, non è ... (iltempo)

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 "La violenza , anzitutto la violenza delle guerre , di quelle in corso e di quelle evocate e minacciata. Le ... (iltempo)

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un 2024 fatto di giorni rassicuranti e positivi. La speranza della pace che non è neutralità o indifferenza ma impegno, ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 "La violenza , anzitutto la violenza delle guerre , di quelle in corso e di quelle evocate e minacciat. Le ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 "La violenza , anzitutto la violenza delle guerre , di quelle in corso e di quelle evocate e minacciat. Le ... (iltempo)

“La forza della Repubblica è la sua unità… ma non come risultato di un potere che si impone“, ha tuonato Sergio Mattarella durante il discorso di ... (ildifforme)

... Bernardo, e Ondra Otradovec , rappresentante di primo piano della multinazionale ...fuori tempo massimo. Restiamo in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi dell'incontro. Dopo di ...qui per costruire un presente umano nel giorno dell'Epifania ". E' questo il messaggio di ... che ha anche rivolto un ricordo al 44° anniversario della morte di Piersanti- al dolore ...ROMA - "Ricorre oggi il 227esimo anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo ...Preso dai Savoia, che inserirono il loro stemma al centro della banda bianca, il tricolore fu confermato con l'avvento della Repubblica, nel 1946. Presidente della Repubblica Mattarella: "Viva il ...