Massoni e stalinisti | dieci pseudo-sfidanti per Putin L’importante è far finta di partecipare

(Di domenica 7 gennaio 2024) La commissione elettorale ha dato il via libera ai pre-candidati per le prossime Presidenziali. Nessuno ha chance, la corsa è arrivare secondi dietro lo zar. E infatti alcuni sono esilaranti: dal capo massone allo stalinista passando per la venditrice di cosmetici. La via per una vera opposizione in Russia è lunga