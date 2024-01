Mariotti | giovane morso da uno squalo perde una gamba Lucarelli al vetriolo contro la campagna di beneficenza

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo il caso del pandoro di Chiara Ferragni, va di moda mettere al palo tutti coloro che ricevono. Perché è così che si vendono più giornali oggi, seguendo le mode. E’ un pò come per le canzoni, avete presente? Quando tira un genere, i produttori finanziano pezzi simili perché è sicuro che venderanno. Ma chi è che prende di mira Selvaggiaquesta volta? Segui su affaritaliani.it

... guidati dalla professionalità e la sapienza artistica di Sara Joex modella ed ... Francesco Scaglierini cantautore pop proveniente da Frosinone e Sara Nardi, 16ennepromessa dalla ...L'attacco senza filtri effettuato da Matteo, il 20enne attaccato da uno squalo mentre ... " Selvaggia hai proprio fatto un grande errore con me - ha detto ildurante una piccola ...L’ultima amputazione “da squalo” che ha visto è stata 25 anni fa, a Phoenix, in Arizona. È lì che Cesare Faldini, direttore della clinica ortopedica, ha perfezionato la tecnica della cosiddetta “prote ...L’anno si apre con nuovi concorsi anche per coro e altri ruoli chiave. Macciardi: "Nel 2023 abbiamo assunto oltre trenta persone" ...