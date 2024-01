Mario Biondi | la vita privata | le mogli e i dieci figli del cantante ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Unae sentimentale a dir poco movimentata quella di. Il cantate,oggi aIn, ha novee a marzo prossimo arriverà il decimo. Un record di questi tempi.da quattro donne diverse. Di queste ne ha sposato solo una. Il 16 settembre, a 52 anni, ha detto sì per la prima volta, unendosi in matrimonio con la mamma degli ultimi. “Abbiamo into solo 40 delle persone più vicine a me e miae, una cerimonia molto raccolta, di scambio”, ha detto il crooner parlando della cerimonia. Per lui tutti questisono la sua “tribù”. Anzi “a volte li chiamo il piccolo paese o la delegazione. Mi danno grandissime ...