Marelli oggi non vede | «Fallo su Simy prima dell’espulsione? Non ricordo!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024) Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Lucasubito dopo Inter-Verona. L’ex arbitro su DAZN ha puntualmente sentenziato contro i nerazzurri sul contratto tra Bastoni e Duda dando forza al vittimismo della dirigenza clivense. Dopo Salernitana-Juventus terminata 1-2 tra le polemiche dei padroni di casa, l’atteggiamento diè stato totalmente diverso.NON– Luca, presente dagli studi di DAZN dopo Salernitana-Juventus, ascolta le lamentele dell’Amministratore Delegato, Maurizio Milan, ma questa volta non si schiera da nessuna parte: «La seconda ammonizione di Maggiore arriva perché si tratta di azione potenzialmente pericolosa.su? Sinceramente non me lo ricordo, non l’ho ...