Manchester City-Huddersfield | FA Cup | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 7 gennaio 2024)è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca domenica alle 15:00:, tv e. L’FA Cup è uno dei tre trofei che lo scorso giugno hanno reso memorabile la stagione della squadra di Pep Guardiola. C’era anche la coppa nazionale più prestigiosa nel famigerato Treble – quello che in Italia chiamiamo Triplete – che in Inghilterra erano stati capaci di realizzare solamente gli odiati cugini delUnited durante la gloriosa epoca di Sir Alex Ferguson e David Beckham. Aké – IlVeggente.it (Ansa)Sette giorni prima della finale di Champions League contro l’Inter, vinta 1-0 grazie alla rete di Rodri, ilsi aggiudicava la sua settima FA Cup nella ...

Il Manchester City potrebbe fare a meno del centrocampista Rodri per lo scontro del terzo turno di FA Cup, in programma domenica contro ... (sportface)

Non c’è molto da dire. Il Manchester City, il club più forte del mondo, ospita un rivale di categoria inferiore come l’Huddersfield, quartultimo ... (infobetting)

FA Cup, dove vedere Wigan Athletic-Manchester United: Sky, NOW o DAZN Lunedì 8 gennaio, ore 13:45 (CET). Diretta TV, streaming e formazioni.