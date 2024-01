Malghe | alpeggi e rifugi | bandi per 2 milioni e 300mila euro per 29 interventi in bergamasca

(Di domenica 7 gennaio 2024) Bergamo. Sono 96 le domande presentate per il bando regionale ‘Piccoli bacini 2023’, per investimenti totale di circa 10.006.962e una richiesta di contributo regionale per 7.622.051. “Il bando – dichiara l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori – promuove il miglioramento della gestione della risorsa idrica nei territori montani sostenendo concretamente l’attività agricola () e ricettiva () e le funzioni di antincendio boschivo”. “La risposta ottenuta – continua Sertori – evidenzia quanto l’iniziativa proposta soddisfi un’esigenza reale dei territori montani”. La misura finanzia con 5,6dia fondo perdutodi realizzazione, ripristino e ...

