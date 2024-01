M O Schlein | si è andati ben oltre il diritto di Israele alla difesa

(Di domenica 7 gennaio 2024) Roma, 7 gen. (askanews) – “Credo che questo massacro di civili debba finire immediatamente, lo diciamo da settimane: un cessate al fuoco è necessario per liberare gli ostaggi e per portare aiutipopolazione di Gaza. Ho sempre ritenuto che la brutalità di Hamas” vista negli attacchi del 7 ottobre 2023 “non giustifichi altra brutalità sui civili palestinesi, perché Hamas non rappresenta la popolazione palestinese. Quando si arriva a decine di migliaia di morti tra i civili vuol dire che si èbenildirispetto agli attacchi terroristici di Hamas”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya “In Onda” su La7, riferendosi al conflitto in Medio Oriente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

