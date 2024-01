Lotteria Italia | vinti 20 mila euro a Messina | Nizza di Sicilia | Castrovillari e Tarsia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Laè stata avara di soddisfazioni per chi ha tentato la fortuna in Calabria e. Le uniche vincite, da 20ciascuna, si sono registrate adiin provincia diin provincia di Cosenza (due biglietti vincenti nella città alle pendici del Pollino) . L 198328I 226966CS E 179343diME E 181781...

ELENCO di seguito in formato pdf: Cs-20240107-comunicato Lotteria finale L'articolo Lotteria Italia : in Puglia premi minori ELENCO BIGLIETTI ... (noinotizie)

ELENCO di seguito in formato pdf: Cs-20240107-comunicato Lotteria finale L'articolo Lotteria Italia : in Puglia undici premi minori tra Bat, ... (noinotizie)

Vanno a Milano i 5 milioni di euro del primo premio della Lotteria Italia . Il tagliando vincente è stato venduto in un bar Valdagno di via ... ()

Primo premio da 5 milioni di euro a Milano, il secondo da 2,5 milioni a campagna (Salerno) Estrazione finale della2023 2024, ecco i biglietti vincenti e i premi. Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio va al tagliando M 382938 venduto a ...AGI - Lapremia Milano con i cinque milioni di euro assegnati al biglietto F 306831. Il secondo premio è andato in provincia di Salerno, a Campagna, con il biglietto M382938 il vincitore si è ...Roma e il Lazio raccolgono le briciole dall'estrazione della Lotteria Italia 2023/2024. Nessun premio principale, a dispetto di una tradizione da sempre favorevole. L’ultima volta, riporta Agipro, ...Gaetano Bianchi, presidente di AscoLoren, annuncia il suo impegno per il rilancio di via Lorenteggio a Milano, colpita dalla chiusura di molte attività a causa dei lavori della M4. Bianchi accusa le ...